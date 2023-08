Une entreprise sur deux éprouve des difficultés à recruter des profils "verts"

À l'inverse, 13% déclarent ne pas avoir de besoin en la matière, 8% n'ont pas encore défini les compétences recherchées et 9% ne savent pas exactement à quoi cela correspond.

Les secteurs les plus demandeurs de ces compétences vertes sont ceux de la fabrication, production et construction ainsi que de la logistique, de l'ingénierie, des technologies de l'information et du marketing.

Les emplois verts sont notamment liés aux énergies renouvelables ou aux économies d'énergie, à la construction et la rénovation des bâtiments, la biodiversité, l'agriculture durable, la mobilité, la gestion des déchets, l'économie circulaire?

"Le spectre d'opportunités professionnelles offertes par la transition environnementale est déjà assez large et continuera à s'étendre au cours des prochaines années", note ManpowerGroup.

A l'horizon 2050, 45% des emplois en Belgique pourraient être modifiés par la transition écologique, selon une étude menée par Climact, LENTIC-ULiège et HIVA- KU Leuven. "Dans ce contexte, la formation et la préparation des nouvelles générations à ces nouveaux enjeux sont des priorités à court et moyen terme", souligne Sébastien Delfosse, Managing Director de ManpowerGroup BeLux.