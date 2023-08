US Open - Holger Rune, 4e mondial, éliminé au 1er tour par le 63e mondial

Le Danois Holger Rune, 4e mondial et tête de série N.4, a été sorti dès le 1er tour de l'US Open, lundi à New York. s'est incliné en quatre sets 6-7 (5/7), 6-3, 6-4 et 6-2 face à l'Espagnol Roberto Carballes Baena, 63e mondial, sur le Court 5. La rencontre a duré 2 heures et 16 minutes.