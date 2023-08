Bolivie: au moins cinq mineurs morts dans un glissement de terrain

"Hier (dimanche), nous avons retrouvé deux corps et aujourd'hui nous en avons récupéré plus", a rapporté un responsable local, Ubaldo Torrez, qui a fait état de "cinq morts et un survivant".

Depuis le centre de santé de Mapiri, Rudy Salcedo, un dirigeant politique local, a confirmé le même nombre de victimes à la chaîne privée Unitel.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux ont montré des habitants qui tentaient de retirer les corps des victimes des rives boueuses.

Le ministre bolivien du Gouvernement, Eduardo Del Castillo, a déclaré lors d'une conférence de presse que les opérations de secours se poursuivaient, ajoutant que d'autres corps "enterrés" pourraient encore être retrouvés.

"Des personnes sont gravement blessées", a-t-il indiqué, sans préciser leur nombre.

Les mineurs morts étaient selon les autorités membres d'une coopérative qui disposait d'une licence d'exploitation de l'or dans la zone.