Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins européens poursuivent leur progression

Les immobilières voyaient WDP (26,14) progresser de 1,48%, Aedifica (60,35) et Cofinimmo (71,30) de 1,34 et 1,28% tandis que KBC (62,04) gagnait 1,87%.

Solvay (104,75) et UCB (83,14) valaient 1,65 et 1,17% de plus que la veille, Galapagos (35,01) s'appréciant de 0,66%.

Umicore (23,96) et Elia (106,00) progressaient de 1,23 et 0,66%, D'Ieteren (154,20) et Sofina (207,40) de 0,72 et 1,37%, GBL (73,98) et Melexis (86,65) de 1,04 et 1,23%.

Les résultats de DEME (109,80) et Accentis (0,0276) étaient accueillis par des chutes de 5,8 et 4,2%, ceux de Unifiedpost (3,59) par un plongeon de 7,6% tandis que Atenor (18,15) chutait de 6,4% après avoir déjà plongé de 8,5% la veille.

Agfa-Gevaert (2,105) perdait 1,8% alors que Shurgard (41,54), VGP (95,40) et Econocom (2,81) remontaient de 2,4% chacune.

Biosenic (0,034) et Fagron (16,41) regagnaient enfin 1,8 et 2,5%, Mithra (2,135) et Celyad (0,564) remontant de même de 1,2 et 3,7% à l'inverse de Oxurion (0,0016) qui chutait de 5,9%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0825 USD, contre 1,0810 dans la matinée et la veille. Le lingot se négociait autour de 57.400 euros, en progrès de 330 euros.