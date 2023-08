Challenger Pro League - Le capitaine de Lommel Glenn Neven de nouveau absent pour une longue durée

Lommel a indiqué que Neven pourrait manquer l'entièreté de la saison à cause de la blessure. "Il sera bientôt opéré et une longue rééducation l'attend. Le club soutient Glenn à tous les niveaux". L'an dernier, le défenseur de 33 ans s'était déjà gravement blessé au tendon d'Achille et avait manqué la première partie de la saison. Il n'avait joué que 9 matches de championnat.

Le club limbourgeois réalise un départ canon en deuxième division, avec trois victoires en autant de matches.