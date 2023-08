Chambre du conseil Bruges - Un quadragénaire reste écroué pour l'assassinat de ses deux filles

Les faits se sont déroulés le mercredi 16 novembre dans une ferme située à Waardamme, une section de la commune d'Oostkamp, près de Bruges. Les deux filles, âgées de cinq et huit ans, sont décédées par suffocation. Les corps sans vie des victimes ont été retrouvés peu après 20h00 au domicile de leur père, âgé de 44 ans. Celui-ci était introuvable à ce moment-là, mais il a pu être appréhendé plus tard dans la soirée.

Le quadragénaire est rapidement passé aux aveux. Après les faits, il avait appelé son ancienne compagne en lui disant qu'il était "trop tard". Quelques jours après le double homicide, son ex-petite amie et sa famille ont par ailleurs reçu une lettre du suspect dans laquelle il expliquait avoir agi par vengeance. Le père des deux filles craignait de ne plus voir suffisamment ses enfants après sa séparation quelques mois auparavant avec la mère. Il était en effet suspendu à une décision de justice qui devait revoir son droit de visite et l'audience du tribunal des familles avait été reportée deux jours avant les faits.

Entre-temps, un juge d'instruction a été saisi par le parquet pour enquêter sur une éventuelle tentative d'assassinat sur l'ex-compagne du prévenu. Dans la maison à Waardamme, des câbles électriques auraient été sectionnés. Selon ses propres dires, le père voulait seulement compliquer la recherche des corps des enfants.

La partie civile a par ailleurs déposé plainte pour harcèlement, alléguant que le père des fillettes décédées continuait à envoyer des lettres depuis la prison.

Le 11 décembre, il devra également répondre devant le tribunal correctionnel de violences conjugales et de viols.