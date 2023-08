Champions League - L'AEK croit en ses chances contre l'Antwerp : "pas facile, mais pas impossible"

"Nous devrons jouer un très bon match si nous voulons éliminer l'Antwerp" a déclaré l'Argentin de 49 ans en conférence de presse. "Notre tâche ne sera pas facile, mais pas impossible non plus. Nous affrontons une grande équipe et devrons faire preuve de patience, à mon avis. Nous aurons le soutien de notre public et j'imagine qu'il y aura du spectacle".

L'Antwerp s'était imposé mardi dernier au match aller au Bosuil grâce à un but de Vincent Janssen (16e), mais avait dû jouer 40 minutes à dix contre onze à la suite de l'exclusion de Jelle Bataille. "Nous sommes derrière pour le moment, face à une équipe dont la principale force est la rapidité en contre-attaque" a reconnu Almeyda. "Nous ne devrons donc pas chercher désespérément à marquer un but et à perdre notre organisation tactique par la même occasion".

Le vainqueur de la double confrontation se qualifie pour la phase de groupes de la Ligue des Champions et le perdant accède à celle de l'Europa League.