Eredivisie - Utrecht se sépare de son entraîneur Michael Silberbauer

SIlberbauer (42 ans), un ancien joueur du club, avait été engagé en tant que T1 à la fin de l'année dernière. Il succédait alors à Henk Fraser, limogé à la mi-décembre à la suite d'une altercation avec le joueur Amin Younes. Le zéro pointé après trois matches de championnat a provoqué le départ de technicien danois.

"La fin de la saison dernière et le début de la saison n'ont pas été à la hauteur de nos espérances. Au cours de la saison, nous faisons régulièrement le point avec l'entraîneur principal, comme nous l'avons fait jusqu'à présent", a communiqué le directeur technique Jordy Zuidam. "Nous avons fait le constat ensemble qu'il n'y avait pas de tendance à la hausse dans le développement et la croissance de l'équipe et que, par conséquent, les résultats n'étaient pas au rendez-vous."