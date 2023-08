Experts de l'ONU assassinés en RDC: un prévenu passe aux aveux

"Le 12 mars 2017, nous avons attrapé les deux Blancs, une femme et un homme, au village de Moyo Musuila. Je me suis servi du couteau que Ngalamulume Dialusomba m'a remis pour trancher la tête de Zaida et j'ai arraché ses cheveux", a confié le prévenu, après la diffusion de la vidéo de l'exécution, menée par les miliciens du mouvement insurrectionnel Kamwina Nsapu.

La défense de M. Kazumba a ajouté que le prévenu Vincent Manga Kabasele lui avait demandé d'éliminer les deux experts, considérés comme des mercenaires. Ces derniers enquêtaient au Kansaï sur des fosses communes liées au conflit armé dans la région.

Pour sa part, le colonel Jean de Dieu Mambweni Lutete, déjà condamné en 2022 à dix ans de prison par le tribunal militaire de garnison de Kananga dans le cadre de ce dossier, a reconnu devant la Haute cour militaire avoir reçu les deux victimes le 10 mars 2017 à Kananga. "Mais je ne savais pas qu'ils allaient voyager pour Bunkonde, village situé à proximité de Moyo Musuila, deux jours après", a-t-il précisé.

Lors du procès devant le tribunal militaire de garnison de Kananga, en janvier 2022, une cinquantaine de condamnations à mort au premier degré ont été prononcées. Ces peines ont été commuées en condamnations à perpétuité.