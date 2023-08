Le chiffre d'affaires de Deme boosté par un carnet de commandes record

Le chiffre d'affaires dans le secteur dragage de la société a diminué légèrement (-4%) tandis qu'il a augmenté dans les secteurs liés à l'énergie offshore (+40%) et à l'environnement (+58%).

"Le segment Énergie Offshore convertit progressivement la croissance de son carnet de commandes en bénéfices, tout en poursuivant l'exécution opérationnelle de projets aux États-Unis et à Taïwan dans le cadre de son expansion géographique. Le segment Dragage a réalisé un ensemble de projets à l'échelle mondiale, notamment des travaux de dragage d'entretien et d'investissement, et a continué à travailler sur de grands projets d'infrastructure", souligne Deme.

La société a dégagé un ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 222 millions d'euros, en augmentation de 16% par rapport au premier semestre 2022.

Son résultat net s'élève à 30 millions, contre 39 millions l'an dernier, principalement en raison des résultats négatifs des taux de change.

Deme prévoit que son chiffre d'affaires annuel sera plus élevé qu'en 2022 (2,655 milliards d'euros l'an dernier), tandis que son ebitda devrait être comparable à celui de l'an dernier (474 millions d'euros).