Le groupe nigérian Saroafrica acquiert près de 90% du producteur d'huile de palme Siat

Siat possède quelque 45.000 hectares de plantations de palmiers à huile au Nigeria et au Ghana et quelque 5.000 hectares de plantations d'hévéas (arbres à caoutchouc) en Côte d'Ivoire et au Ghana. En Belgique, la société est présente via Deroose plants, un groupe basé à Evergem, actif dans les cultures ornementales et industrielles tropicales, et possédant des filiales aux États-Unis ainsi qu'en Chine. L'année dernière, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 247,1 millions d'euros et un résultat d'exploitation de 71,5 millions d'euros.