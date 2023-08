Le MR ne signera pas l'acte de présentation de la nouvelle échevine Vooruit à Molenbeek

Au mois de juillet, Mme Raiss a été désignée pour succéder à M. Van Damme qui occupera des fonctions dirigeantes à la Commission communautaire flamande à partir du 1er septembre. Âgée de 35 ans, Saliha Raiss est née et a grandi à Molenbeek, plus précisément dans le quartier Maritime de la commune, proche du canal. Elle a été élue au conseil communal de la cité en 2018.

Le MR reproche à Mme Raiss de porter le voile islamique dans l'exercice de ses fonctions, un choix qu'il juge incompatible avec un mandat exécutif, comme celui d'échevin.

"Le MR ne signera pas son acte de présentation et ne votera pas pour son accession au poste d'échevine. Quand vous êtes échevin, vous avez une fonction exécutive que nous considérons comme incompatible avec le port d'un signe convictionnel", a expliqué M. Bouchez. "On ne lui dit pas: vous ne pouvez pas être échevine, on lui dit: si vous voulez être échevine, nous devez retirer votre signe convictionnel dans l'exercice de votre fonction. Ce n'est pas discriminant: on l'applique pour toutes les religions, toutes les convictions philosophiques".

Le MR est membre de la majorité communale aux côtés du PS et de Vooruit.

Le conseil communal se réunira mercredi. La présentation de l'acte de candidature de Mme Raiss figure à son ordre du jour.