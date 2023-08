Le trafic aérien toujours perturbé au Royaume-Uni après un problème technique

Le problème technique s'est déclaré lundi et a obligé le contrôle du trafic aérien à encoder les plans de vols manuellement. En conséquence, de nombreux vols au départ et à destination du Royaume-Uni ont été retardés ou annulés.

Mardi, au moins 32 départs et 31 arrivées ont été annulés à l'aéroport d'Heathrow, le plus gros aéroport du pays. British Airways, qui opère la majorité de ses vols depuis Heathrow, est la compagnie aérienne la plus touchée.

En Belgique aussi, cet incident a eu un impact sur les vols en provenance et au départ du Royaume-Uni. Un vol Ryanair au départ de Charleroi vers Édimbourg a notamment été retardé de plusieurs heures.

Le secrétaire d'État au Transport a confié mardi qu'il s'agissait d'une "erreur technique" et non d'un incident lié à la cybersécurité. "L'Autorité de l'aviation civile va réaliser un rapport dans les prochains jours et je le lirai afin de savoir si l'on peut tirer des leçons pour le futur", a déclaré Mark Harper. "Cela fait près de dix ans que nous n'avons pas connu un problème aussi important."

L'aéroport d'Heathrow a déclaré lundi soir que le problème avait été résolu mais que les horaires des vols restaient perturbés.

Le problème technique a été identifié par l'autorité en charge du trafic aérien vers 15h15 lundi.