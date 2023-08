Les Belges à l'étranger - Leicester, avec Wout Faes, se qualifie pour le 3e tour de l'EFL Cup

Les 'Foxes' ont forcé la décision en trois minutes grâce à des buts inscrits en seconde période par Ndidi (56e), ancien Genkois entre 2015 et 2017, et Jamie Vardy (59e). Wout Faes était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. Il a écopé d'une carte jaune à la 65e minute.

Les hommes entrainés par Enzo Maresca sont actuellement 1ers de Championship, la deuxième division anglaise, avec un bilan parfait de 4 victoires sur 4, après avoir été relégués de Premier League la saison dernière.

En Arabie saoudite, Al-Fateh et Jason Denayer ont partagé l'enjeu plus tôt dans la soirée 2-2 face à Damac dans le cadre de la quatrième journée de Saudi Pro League. Denayer a disputé les 90 minutes de la rencontre. Le club d'Al-Fateh figure actuellement à la 10e place du championnat, à 7 points des leaders Al-Ittihad, où évolue Karim benzema, et Al-Ahli, club où joue Riyad Mahrez.