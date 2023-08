Les loyers des logements à faible score PEB pourront à nouveau être indexés en Flandre

Les propriétaires de logements sans certificat de performance énergétique ou bénéficiant des labels E ou F ne peuvent plus indexer les loyers depuis le 1er octobre 2022. Quiconque loue un bien immobilier labellisé D ne peut indexer son loyer que de moitié. Le Parlement flamand a adopté en urgence ces mesures l'année dernière afin de protéger les locataires vulnérables contre une forte augmentation des prix, notamment de l'énergie.

La mesure expire le 30 septembre et ne sera pas prolongée, a décidé le gouvernement flamand.

Pour éviter que les propriétaires rattrapent le manque à gagner et procèdent à une "double indexation" cette année, l'augmentation sera calculée selon une formule modulée avec un facteur de correction. Concrètement : un locataire qui a payé 800 euros par mois pour un logement mal isolé en octobre 2021 paiera 832 euros à partir d'octobre prochain. Sans la correction, le loyer s'élèverait à plus de 925 euros, explique M. Diependaele. Selon le ministre, cela permettra de rétablir l'équilibre entre propriétaires et locataires sur le marché locatif privé. "Nous encourageons les propriétaires à créer une offre suffisante tout en protégeant autant que possible les locataires vulnérables."