Les Musée et Jardins van Buuren rejoignent l'Itinéraire européen des jardins historiques

Les jardins doivent beaucoup à Anne-Marie Sauvat, la paysagiste ayant été en charge des rénovations à partir de 2008. La restauration, explique-t-elle, est un processus complexe nécessitant recherches historiques - afin de retranscrire au mieux la vision initiale de l'artiste - mais également expertise technique. "C'est un travail de savoir-faire, de connaissance de l'art des jardins, qui a son histoire, ses esthétiques, ses modes et ses périodes."

Le Musée van Buuren, qui doit son nom aux époux et amateurs d'art Alice et David van Buuren, a été construit en 1928 et ne s'est ouvert au public qu'à partir de 1975 ; les jardins, quant à eux, ont été conçus par les architectes paysagistes Jules Buyssens et René Pechère, à partir du début du vingtième siècle jusque dans les années '70.