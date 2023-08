Les travaux au niveau de l'écluse d'Auvelais entrent dans une nouvelle phase

"Actuellement, les bateaux qui présentent un enfoncement de 2,80 mètres peuvent naviguer sur la Sambre entre Namur et Auvelais, mais seuls les bateaux qui ont un enfoncement de 2,60 mètres peuvent passer l'écluse d'Auvelais", explique le Service public de Wallonie. "Cette écluse est donc un obstacle limitant sur toute la dorsale wallonne, et cela a un impact direct sur la quantité de matériaux qui peut être transportée par un seul bateau (les grands bateaux doivent être chargés en dessous de leur capacité s'ils veulent passer l'écluse)." Et d'ajouter que l'approche de l'écluse est par ailleurs délicate pour les bateaux les plus grands selon les conditions de débit.

Le chantier a donc pour objectif de supprimer ce "goulot d'étranglement" et de permettre le passage des bateaux de 2,80 m d'enfoncement sur toute la Sambre, d'assurer une meilleure aisance lors du passage de l'ouvrage pour les bateaux les plus grands, et d'améliorer la fiabilité et donc la disponibilité de l'écluse.

"Ce chantier est d'une importance capitale puisque, avec la construction prochaine du canal Seine-Escaut en France et la connexion de la Meuse et de la Sambre namuroise au bassin de la Seine, une augmentation du trafic fluvial est attendue, ainsi qu'une augmentation de la proportion des plus grands bateaux", souligne le SPW.

"Par ailleurs, le respect des engagements wallons en matière de réduction des gaz à effet de serre passe également par une augmentation du trafic fluvial", ponctue-t-il.