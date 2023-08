Ligue des Champions - Van Bommel, entraineur de l'Antwerp, se prépare à un match retour très disputé à Athènes

L'Antwerp était sorti vainqueur, difficilement, 1-0 contre l'AEK au Bosuil la semaine dernière. Janssen avait marqué l'unique but (16e) de la rencontre pour le 'Great Old'. L'Antwerp avait dû disputer quasiment une mi-temps à 10, après la carte rouge de Bataille à la 50e minute. "A ce niveau, il faut sanctionner les erreurs de l'adversaire. Nous l'avons fait de belle manière et eux n'y sont pas parvenus", a déclaré Van Bommel mardi, lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match. "Je m'attends à peu de changement tactique par rapport à la semaine passée. Dans ce genre de match, les choses se jouent sur des détails."

A Athènes, le thermomètre a affiché des températures au-dessus des 30 degrés ces derniers jours. "Nous devons vite nous y adapter", a déclaré Van Bommel, qui sait que le mercure grimpera encore plus avec l'ardeur des supporters grecs. "Heureusement, nous nous entrainons déjà dans le stade pour nous y habituer."

L'Antwerp dispute une campagne européenne pour la première fois depuis 1957/1958. Le RAFC n'est pas qualifié directement pour les phases de poules de la Ligue des Champions en tant que champion de Belgique cette saison mais doit passer par la case des barrages. Si l'Antwerp ne parvient pas à se qualifier, il faudrait remonter à la saison 2010/2011 pour trouver un précédent lors duquel une équipe belge ne se qualifie pas pour les poules de la Ligue des Champions. En cas d'élimination, le 'Great Old' serait reversé directement en poules de l'Europa League.