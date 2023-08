Mercato cycliste - Robby Cobbaert prend également la tête de la section féminine de Pauwels Sauzen-Bingoal

Le patron de l'équipe belge de cyclo-cross, Jurgen Mettepenningen, a expliqué ce changement de direction. "Ces dernières années, Tom De Kort a combiné sa position de directeur de l'équipe féminine avec un rôle d'entraîneur personnel auprès de plusieurs coureurs. Pour l'hiver prochain, nous avons choisi de nommer un nouveau profil, quelqu'un qui n'aura plus un double rôle. Robby a fait du bon travail l'hiver dernier dans notre équipe masculine. Je suis convaincu qu'il dirigera notre équipe féminine avec autant d'ambition et de compétence. Je tiens à remercier sincèrement Tom pour sa coopération au cours des dernières années et lui souhaite plein succès dans tout ce qui va suivre".