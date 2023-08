PSA World Tour - Nele Gilis rejoint les quarts de finale après un match marathon

La nouvelle championne d'Europe Nele Gilis s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de squash de Paris, une épreuve PSA Platinium dotée de 190.000 dollars, mardi. Gilis, 7e mondiale et tête de série N.6, est venue à bout de l'Egyptienne Farida Mohamed (PSA 18) en cinq sets, 12-10, 9-11, 11-7, 7-11 et 14-12, et 70 minutes de jeu au troisième tour.