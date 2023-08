Serie A - Naples recrute Jesper Lindstrom de l'Eintracht Francfort

Formé à Bröndby, Lindstrom a débuté en équipe première en 2018. Après 65 rencontres et 15 buts et un titre de champion d'Italie en 2021 avec son club formateur, Lindstrom a rejoint Francfort en 2021. Avec l'Eintracht, il a disputé 80 rencontres et inscrit 14 buts, remportant l'Europa League en 2022. Il compte 9 présences et un but en équipe nationale danoise, avec qui il a disputé le Mondial au Qatar.

Naples, désormais entraîné par Rudi Garcia, a parfaitement commencé la défense de son titre, avec deux victoires lors des deux premières journées.