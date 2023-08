Un conducteur privé de liberté à la suite d'une course-poursuite à Châtelineau

Un accident impliquant trois véhicules a eu lieu lundi en fin d'après-midi à Châtelineau. "L'un des conducteurs, qui est responsable de la collision, n'a pas obtempéré aux injonctions policières et a provoqué une course-poursuite", a confirmé au lendemain des faits le parquet de Charleroi. Le suspect a été menotté et privé de liberté à la suite de l'accident. "Le véhicule du suspect n'était absolument pas en ordre et on a également découvert des stupéfiants. La quantité laisse penser à une consommation personnelle", a ajouté l'autorité judiciaire.

Un dossier a été mis à l'instruction pour notamment une entrave méchante à la circulation. Un mandat d'arrêt est sollicité contre le conducteur, actuellement hospitalisé pour une fracture de la mâchoire. L'homme avait déjà été condamné par le passé pour des faits de roulage, dont un accident avec délit de fuite. Les deux autres automobilistes impliqués dans les faits sont légèrement blessés.