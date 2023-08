Une plainte de la Région pour un vol de squelettes sur un chantier de fouille à Ramillies

La ministre wallonne du Patrimoine, Valérie De Bue, a déposé plainte, via son administration, pour le vol d'au moins trois squelettes sur un chantier de fouilles de l'Agence wallonne du patrimoine, à Huppaye (Ramillies). La Région wallonne a saisi la justice du Brabant wallon via une plainte contre X pour vol avec effraction, et s'est constituée partie civile. Les faits ont été commis en mai et en juin 2023, sur un chantier qui était interdit au public.