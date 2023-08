Une quantité de 2,6 kilos de stupéfiants saisie à Ixelles

Une perquisition a été réalisée au domicile de ce dernier. La police y a saisi 1.552 grammes d'herbe de cannabis et 1.075 grammes de résine de cannabis, ainsi qu'une somme de 5.370 euros et du matériel de conditionnement. Un spray au poivre, un couteau de chasse, un pistolet d'alarme et deux armes de type "airsoft" ont également été saisies.

Le parquet de Bruxelles a désigné un juge d'instruction. Ce dernier a décidé de placer le suspect en question sous mandat d'arrêt pour vente de stupéfiants.