US Open - Jessica Pegula expéditive au 1er tour

L'Américaine Jessica Pegula, 3e joueuse mondiale et tête de série N.3, s'est qualifiée pour le 2e tour de l'US Open de tennis en battant 6-2, 6-2 l'Italienne Camila Giorgi (WTA 52), mardi, à New York. La rencontre a duré 1 heure et 22 minutes.