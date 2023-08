US Open - Le coach de Wickmayer "pense que ça va aller pour jouer" contre Zvonareva

"Yanina se sent mieux", a-t-il confié. "On s'est entraîné ce lundi et elle avait peu de douleurs. Elle a même un peu servi, mais pas à fond. Elle n'est pas encore à 100%, et on prendra la décision demain matin après l'échauffement, mais je pense que ça va aller pour jouer et à tout le moins essayer."

Repêchée comme lucky loser suite à son abandon vendredi au dernier tour des qualifications contre l'Américaine Sachia Vickery (WTA 203) en raison d'une blessure au dos, Yanina Wickmayer affrontera au premier tour la Russe Vera Zvonareva (WTA 677), 38 ans, finaliste en 2010, et également issue des qualifications. Il s'agira de la cinquième confrontation entre les deux joueuses qui en sont à deux victoires partout.

"Zvonareva est solide et à une bonne main", a poursuivi le Bruxellois. "Mais elle n'est pas des plus puissantes et ne se déplace pas super bien. Yanina pourrait d'ailleurs se contenter de servir à 70 ou 80%, car la Russe n'est pas très agressive en retour. La clé sera de parvenir à la dépasser en jouant de manière agressive et en n'hésitant pas à venir au filet. Et plutôt mettre la pression côté coup droit."