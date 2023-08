US Open: retour gagnant pour Djokovic assuré de redevenir N.1

Le Serbe de 36 ans n'ayant pas participé à l'édition 2022 remportée par Carlos Alcaraz, il lui suffisait de passer au deuxième tour cette année pour remonter au sommet de la hiérarchie devant l'Espagnol.

C'est chose faite avec une victoire 6-0, 6-2, 6-3 en 1h35 sur le Français Alexandre Müller (84e). La punition semblait même devoir être bien plus sévère puisque "le Djoker" a remporté les huit premiers jeux en une petite demi-heure (pour mener 6-0, 2-0) et que Müller ne semblait pas vraiment en mesure de stopper l'hémorragie.

"J'ai commencé le match terriblement bien dès les premiers échanges", s'est félicité le Serbe.

"Je savais que je risquais de jouer tard, mais j'avais néanmoins hâte d'entrer sur le court, parce que ça faisait deux ans que je n'avais pas joué ici", sur l'immense court Arthur-Ashe, a-t-il rappelé à l'issue du match qui s'est terminé après minuit et demi.

Titré trois fois à Flushing Meadows où il est également en quête d'un 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record absolu de Margaret Court, Djokovic affrontera au prochain tour l'Espagnol Bernabe Zapata (76e).

- Rune out -

La première journée a été marquée par l'élimination du Danois Holger Rune (4e) par l'Espagnol Roberto Carballes (63e), 6-3, 4-6, 6-3, 6-2, alors qu'il restait sur deux quarts de finale en Grand Chelem, à Roland-Garros et Wimbledon.

Le finaliste sortant Casper Ruud a lui cédé un set mais est parvenu à se qualifier en battant l'Américain issu des qualifications Emilio Nava (154e) 7-6 (7/5), 3-6, 6-4, 7-6 (7/5).

La qualification a été beaucoup plus aisée pour Stefanos Tsitsipas (7e) qui s'est montré intraitable face au revenant Milos Raonic (337e) qu'il a écarté 6-2, 6-3, 6-4 en 1h56.

"Il tente de revenir au plus haut niveau, alors je savais qu'il n'avait rien à perdre et que je devais jouer mon meilleur tennis. J'ai rendu le match physique et ça a fonctionné", a déclaré le Grec de 25 ans.

Côté français, l'inattendu Titouan Droguet (171e) a apporté une embellie dans une journée qui avait commencé par une hécatombe (huit éliminations au total sur douze joueurs en lice).

A 22 ans, Droguet qui n'avait encore jamais joué un match sur le circuit principal, a écarté l'Italien Lorenzo Musetti (20e) 6-3, 0-6, 6-7 (5/7), 6-3, 6-2 en 3h40.

- "Merci New York !" -

Dans le tableau féminin, la N.1 mondiale et tenante du titre Iga Swiatek a franchi sans trembler l'obstacle du 1er tour en ne concédant qu'un jeu à la Suédoise Rebecca Peterson (6-0, 6-1).

"Je voulais vraiment jouer un match solide", a confié après sa victoire la Polonaise de 22 ans, qui sort d'une déconvenue à Cincinnati, battue par Coco Gauff en demi-finales.

Si le prochain tour semble abordable pour la Polonaise, face à l'Australienne Daria Saville (322e), Swiatek est promise à une fin de parcours délicate sur la route d'un nouveau titre à Flushing Meadows, qui constituerait sa cinquième victoire en Grand Chelem.

Elle pourrait théoriquement retrouver Coco Gauff (6e) en quarts, puis la Kazakhe Elena Rybakina (4e), avant une éventuelle finale face à la Bélarusse Aryna Sabalenka (2e).

Les deux premières ont elles aussi passé le premier tour: très facilement pour Rybakina qui a disposé de l'Ukrainienne Marta Kostyuk (39e) 6-2, 6-1, beaucoup plus difficilement pour Gauff qui a mis 2h51 pour écarter 3-6, 6-2, 6-4 l'Allemande Laura Siegemund (121e), très remontée contre le public.

"Merci New York de m'avoir fait passer ce tour !", a lancé Gauff au public du court Arthur-Ashe tout acquis à sa cause, avant de rentrer au vestiaire.

Ce soutien populaire a été vertement critiqué par Siegemund.

"Ce genre de manque de fairplay, cette absence de respect envers le joueur non-américain, je ne l'ai expérimenté qu'ici sur ce court. Jamais dans aucun autre pays", a affirmé l'Allemande.