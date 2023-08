Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins repassent dans le rouge

Après avoir évolué un peu plus d'une heure en hausse mercredi matin, l'indice BEL 20 et ses voisins européens devaient repasser dans le rouge, l'indice bruxellois reperdant 0,2% vers onze heures à 3.677 points avec 10 de ses éléments en baisse, Ageas (36,52) en tête avec une chute de 3,3% après résultats, ceux de CFE (8,35) et Van de Velde (32,30) étant de même accueillis par ailleurs par des reculs de 5,2 et 2,7%.