Cécile Neven, nouvelle CEO de l'Union Wallonne des Entreprises

"Depuis toujours, j'ai une profonde admiration pour les entrepreneurs qui sont un véritable levier de prospérité (...) Par mon expérience au sein de l'UWE et mes rencontres avec les acteurs socio-politiques, associatifs et académiques, j'ai déjà pu constater qu'il y a énormément de bonnes volontés. J'ai pour ambition de fédérer et d'enthousiasmer, afin de contribuer à l'essor de la Wallonie", s'est-elle réjouie.

Lors de sa séance du 18 avril, le conseil d'administration de l'UWE avait décidé de mettre fin à sa collaboration avec son administrateur délégué, Olivier de Wasseige, qui occupait cette fonction depuis 2017. L'UWE justifiait sa décision en soulignant qu'elle avait été amenée à "repenser son organisation et à ajuster ses moyens à ses priorités", en raison de la mise en place d'un nouveau plan stratégique.