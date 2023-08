Crise de l'accueil - Le Samusocial s'alarme de l'annonce de la secrétaire d'Etat Nicole de Moor

La décision annoncée hier/mardi par la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor, de ne plus accueillir temporairement dans le réseau Fedasil les hommes seuls demandeurs d'asile en Belgique va entraîner une augmentation du public sans abri en rue et du nombre de refus de personnes en demande d'hébergement, estime le Samusocial dans une réaction mercredi. Et ce, "alors que des centaines de personnes - hommes, femmes et familles - doivent dormir en rue étant donné les capacités limitées de nos centres déjà saturés", ajoute l'asbl.