Des entretiens inédits de Sœur Emmanuelle publiés en octobre

"Sauver les enfants", un "témoignage inédit" de 112 pages recueilli par le théologien Philippe Asso à la fin de la vie de Sœur Emmanuelle, doit arriver en librairie le 11 octobre.

"Tant qu'il me reste un souffle de vie, et alors que je ne peux presque plus rien faire, je veux encore dire: il faut sauver les enfants ! Or, sauver les enfants, ça passe par l'enseignement et l'éducation, et un dernier élément qui leur donne sens, que j'appelle le Salut", dit la religieuse, citée dans la présentation de l'ouvrage.

Connue pour ses années d'engagement auprès des enfants des bidonvilles du Caire ou de pays en guerre, Sœur Emmanuelle a mené une lutte acharnée contre la pauvreté et l'exclusion avec un franc-parler et une vitalité qui lui ont valu une immense popularité.

Elle est morte en octobre 2008 à l'âge de 99 ans. Ce décès avait coïncidé avec la parution des "Confessions d'une religieuse", et avec comme co-auteur Philippe Asso, confesseur et conseiller spirituel de Sœur Emmanuelle.

"Sauver les enfants" reprend "les derniers entretiens qu'il a eus avec elle", précise l'éditeur Flammarion.