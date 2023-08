Deux morts à la suite d'une attaque de missile à Kiev

"Dans un immeuble non résidentiel" du district, "deux hommes ont été retrouvés morts", a pour sa part indiqué le maire de Kiev, Vitali Klitschko, sur le même réseau social, rapportant que deux personnes ont été blessées et hospitalisées.

Les autorités civiles et militaires avaient rapporté plus tôt que des débris étaient retombés sur les districts de Shevchenkivskyi et Darnytskyi de Kiev, y provoquant des incendies, et que les services compétents s'étaient rendus sur les lieux.

Un journaliste de l'AFP a fait état d'au moins trois explosions entendues dans la capitale ukrainienne vers 05H00 locales (04H00, heure de Bruxelles). M. Klitschko a quant à lui mentionné des "explosions dans la ville".