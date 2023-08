"Holly", de la réalisatrice Fien Troch, en lice pour le Lion d'or à la Mostra de Venise

Dans un univers mêlant psyché humaine et absurdité de la vie quotidienne, abordé avec délicatesse et un trait d'humour, "Holly" raconte l'histoire d'une adolescente de quinze ans, au cœur des attentes d'une communauté endeuillée après la réalisation d'une funeste prémonition. Les rôles principaux sont incarnés par les comédiens débutants Cathalina Geeraerts et Felix Heremans, aux côtés de Greet Verstraete, Els Deceukelier, Serdi Faki Alici et Robbie Cleiren.

"C'est une chance incroyable de pouvoir me rendre à Venise pour la première mondiale de 'Holly'", a déclaré Fien Troch dans un communiqué. "J'ai un lien particulier avec ce festival, et c'est également le parfait départ pour la carrière internationale du film."

Le Festival international du film de Venise avait déjà récompensé cette réalisatrice de 45 ans en 2016, lorsque son précédent film "Home" avait décroché le prix de la meilleure réalisation, dans la section Orizzonti. "Gagner ce prix a eu une grande signification. Être invitée maintenant, sept ans après ce film, pour la compétition officielle, je ne pouvais qu'en rêver. Cela confirme qu'il existe encore de la place pour des films tels que 'Holly'."

Le film sera également présenté en ouverture de la 50e édition du "Film Fest Gent", qui aura lieu du 10 au 21 octobre dans plusieurs salles de cinéma de Gand.

"Quitter la nuit", le premier long métrage de la réalisatrice belge Delphine Girard, sera quant à lui présenté en première mondiale aux Giornate degli Autori, une section parallèle de la Mostra. Le film est porté par Veerle Baetens, Selma Alaoui et Guillaume Duhesme.