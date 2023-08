Invasion de l'Ukraine - La fédération internationale de badminton réintègre les Russes et Bélarusses

Cette position est conforme à la recommandation du CIO prise au printemps pour réintégrer Russes et Bélarusses dans le sport mondial, sous plusieurs conditions dont celle de la bannière neutre, "à titre individuel", et pour peu qu'ils n'aient pas activement soutenu la guerre en Ukraine.

"La fédération internationale de badminton confirme que les athlètes de Russie et du Bélarus seront autorisés à participer en tant qu'athlètes neutres dans les tournois à compter du 26 février 2024", écrit la BWF. En avril denier, elle avait pris la position inverse, mettant notamment en cause la "clarté" des "critères complexes du CIO pour autoriser la participation" des sportifs russes et bélarusses.

Depuis la prise de position du CIO, à l'exception des fédérations internationales d'athlétisme et de natation qui ne les ont pas réintégrés, plusieurs fédérations internationales l'ont fait, avec des calendriers différents (escrime, gymnastique, tir à l'arc, judo, escalade) et ce alors que les processus de qualification pour les JO ont débuté.

Pour le badminton, le processus de réintégration démarrera en septembre et les joueurs sélectionnés passeront ensuite "un robuste contrôle antidopage" ouvrant la voie à leur retour début 2024, précise la fédération internationale.

S'agissant des JO de Paris, le CIO ne s'est pas encore déterminé sur une éventuelle participation russe ou bélarusse et le fera quand il le voudra, "à sa seule discrétion et sans être liée par les résultats des épreuves de qualification olympique précédentes".