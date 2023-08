Invasion de l'Ukraine - L'Occident doit conclure un accord avec la Russie sur l'Ukraine, estime Viktor Orbán

Il est impossible pour l'Ukraine de gagner la guerre contre la Russie, affirme Viktor Orbán. Dans le même temps, la Russie ne parvient pas non plus à vaincre les Ukrainiens. Le Premier ministre hongrois estime que les alliés de l'Otan qui soutiennent aujourd'hui l'Ukraine avec de l'argent et du matériel militaire prolongent inutilement le conflit. C'est notamment le cas de l'administration du président américain Joe Biden, a-t-il pointé dans cet entretien avec Tucker Carlson. Il détient "la clé", car l'Ukraine ne pourra pas poursuivre la lutte contre la Russie sans le soutien des États-Unis. "Si les États-Unis veulent la paix demain matin, il y aura la paix", a lancé le dirigeant hongrois.

Durant l'interview, Viktor Orbán a par ailleurs explicitement exprimé son soutien au parti républicain américain, décrivant l'ancien président Donald Trump comme un "véritable ami". Selon le Hongrois, ce dernier peut "sauver le monde occidental".

Les déclarations du Premier ministre hongrois ont suscité une réaction de désapprobation de la part de l'Ukraine. "Nous ne connaissons pas la situation en Hongrie, mais l'Ukraine n'échange ni territoires ni souveraineté", a affirmé un porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères sur Facebook. L'Ukraine exclut toute négociation avec la Russie, car elle veut récupérer tous les territoires occupés.