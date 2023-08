La ville d'Arlon conservera le Domaine de Viroinval

Le DNF, le comité d'acquisition et la ville d'Arlon se sont remis autour de la table au début des vacances, rapporte TV Lux cette semaine, précisant que les services de Wallonie avaient formulé une nouvelle offre à 6 millions d'euros. Soit 1,75 million de plus que la précédente, mais plus de 2 millions d'euros de moins que ce que la ville espérait en retirer sur base de la contre-expertise.

Malgré une troisième évaluation avancée par l'ancien inspecteur général du DNF pour un montant de 7,2 millions d'euros, la ministre Céline Tellier a confirmé à la ville d'Arlon qu'elle s'en tiendrait aux 6 millions, précise la chaîne luxembourgeoise. "À ce prix-là, on ne vendra pas. Le domaine reste propriété d'Arlon, sauf si nous trouvons preneur au prix demandé", a fait savoir le président du CPAS Alain Deworme, en charge des forêts arlonaises, dans les pages de La Meuse Luxembourg mercredi.