Le nouvel Espace public numérique de Braine-Le-Comte rejoint le réseau des EPN de Wallonie

L'Espace public numérique de Braine-Le-Comte, structure de proximité ouverte à tous, offre gratuitement l'apprentissage et l'accès à l'informatique, à internet et à la culture numérique. Il existe aujourd'hui plus de 160 EPN en région wallonne. Leur mission est d'accompagner et d'aider les citoyens dans la transformation des usages numériques.