Le pape publiera une version actualisée de son encyclique sur l'environnement avant la COP

Au début du mois, le souverain pontife, âgé de 86 ans, a fait part de son intention de rédiger une deuxième partie de l'encyclique "Laudato Si" ("Sois-loué"), mais n'a donné aucun détail, se contentant d'indiquer qu'elle traiterait de "questions d'actualité".

Le texte publié en 2015 imputait la responsabilité du réchauffement climatique à l'activité humaine et a été considérée comme influente dans les négociations des Nations unies sur le climat qui se sont tenues à Paris plus tard cette année-là et qui ont débouché sur des engagements historiques.

Lors de son audience hebdomadaire au Vatican mercredi, le chef spirituel des 1,3 milliard de catholiques a fixé la date de publication de sa nouvelle version au 4 octobre, soit quelques semaines avant le prochain cycle de négociations de l'ONU, lors de la COP28 aux Émirats arabes unis en novembre et décembre.

"À cette date, j'ai l'intention de publier une exhortation, un deuxième Laudato si", a-t-il déclaré. "Il est nécessaire de se tenir aux côtés des victimes de l'injustice environnementale et climatique, en s'efforçant de mettre un terme à la guerre insensée contre notre maison commune, qui est une terrible guerre mondiale".

Au début du mois, le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, avait indiqué que le document mis à jour se concentrerait sur les récents événements météorologiques extrêmes et les catastrophes à travers le monde.

Dans son encyclique de quelque 200 pages, le pape argentin exhortait les responsables mondiaux à agir vite pour sauver la planète, menacée de destruction par le réchauffement et le consumérisme, fustigeant l'égoïsme des plus riches.