Les importations européennes de GNL russe ont augmenté de 40% depuis l'invasion en Ukraine

Au total, les pays de l'UE auraient acheté 22 millions de mètres cubes de GNL entre janvier et juillet 2023, soit 7 millions de plus qu'en 2021, à la même période. Cela représenterait 52% des exportations russes.

"En utilisant les prix du GNL russe estimés par le Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) sur la base des valeurs marchandes au comptant et mensuelles, Global Witness prévoit que les achats de l'UE en 2023 s'élèveront à 5,29 milliards d'euros", a déclaré l'ONG. Il s'agirait d'une augmentation plus importante que l'augmentation moyenne mondiale des importations de GNL russe qui, elle, s'élève à 6%.

Selon l'ONG, TotalEnergies serait le plus gros acheteur non russe de GNL du pays. En effet, il aurait acheté près de 4,2 millions de mètres cubes de GNL russe depuis le début de l'année.

Parmi les clients, la Chine est en tête puisqu'elle a acheté 20% du GNL russe. L'Espagne, elle, est désormais le deuxième plus grand acheteur de GNL russe dans le monde, suivie de près par la Belgique. Au cours des sept premiers mois de 2023, l'Espagne représentait 18% des ventes totales de la Russie, tandis que la Belgique représentait 17%. Au cours de la même période en 2021, l'Espagne était classée 5e, la Belgique 7e.