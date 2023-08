Les opérateurs touristiques de la Côte dressent un bilan estival mitigé

Les Belges francophones ont, de leur côté, réservé 2,5 millions de nuitées seulement. Cela représente 10% de moins qu'en 2022, à la même période. "Le début tardif de leurs vacances d'été, associé à la météo estivale plus capricieuse, explique cette diminution", détaille l'office du tourisme. Les Flamands étaient, eux aussi, moins nombreux.

Selon Westtoer, si le nombre de réservations a "chuté" dans les hôtels côtiers, c'est avant tout en raison de l'absence de stabilité de la météo. Cette situation a inévitablement entraîné une baisse des réservations de dernière minute. "Le nouveau régime de vacances en Belgique francophone s'est également fait sentir au littoral", précise-t-il. "La situation diffère toutefois d'une station balnéaire à une autre."

Les agences de location et les campings gardent en tout cas un souvenir mitigé de la saison estivale, mais il faut noter que l'offre était plus élevée cet été, notamment car les propriétaires d'une résidence secondaire ont voyagé à l'étranger, ce qui a augmenté le nombre de résidences et appartements disponibles à la location.

Concernant les touristes d'un jour, ils étaient environ 4,9 millions, soit 15% de moins que l'année dernière. "Traditionnellement, la météo influence bien plus fortement le tourisme d'un jour que le tourisme de séjour", souligne Westtoer. Les week-ends prolongés du 21 juillet et du 15 août ont tout de même connu une grande affluence.