Les ventes de terrains à bâtir ont reculé en Belgique au premier semestre de l'année

"Nous observons une raréfaction des terrains à bâtir conduisant inévitablement à une hausse des prix", explique Renaud Grégoire, notaire et porte-parole de Notaire.be. "L'accalmie sur le marché immobilier en général est encore plus marquée au niveau des terrains et des nouvelles constructions: l'augmentation importante du prix des matériaux y est pour beaucoup. L'achat d'un terrain à bâtir pour y faire construire sa maison devient un produit de luxe."