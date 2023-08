Ligue des Champions - Vainqueur à Athènes, l'Antwerp est qualifié pour les poules pour la première fois

L'Antwerp est bien rentré dans le match et Arbnor Muja, qui s'est replacé dans l'axe, a décoché une frappe croisée que Cican Stankovic a repoussée (4e). Comme ils éprouvaient du mal à conserver le ballon, les Anversois ont commencé à stresser et Toby Alderweireld a dû dégager à deux reprises surtout sur un centre de Nordin Amrabat pour Orbelín Pineda (15e). L'AEK a complètement pris le contrôle du match et sur un centre Ehsan Hajsafi, Ezequiel Ponce n'a pas cadré sa tête (18e). L'attaquant argentin a aussi décoché un tir que Jean Butez a sorti d'un solide réflexe (24e). Les Grecs se sont encore procuré des occasions notamment par Mijat Gacinovic (34e), mais pas de nature à surprendre Butez.

A la reprise, la défense belge, qui a reculé sous la pression athénienne, contrôlait néanmoins parfaitement la situation. Peu présents offensivement, les Anversois ont quand même loupé la plus grosse occasion par Muja (61e).Un autre moment négatif allait secouer le champion de Belgique: la sortie d'Alderweireld sur blessure (65e). Malgré tout, sur un ballon glissé devant le but par Balikwisha, Kerk a donné l'avance aux visiteurs (73e, 0-1). Lorsque Sergio Araujo a égalisé (90e, 1-1), les supporters athéniens ont retrouvé leur voix mais Balikwisha a de nouveau plongé le stade dans le silence (90e+5, 1-2).