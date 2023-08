Mémorial Van Damme - Alexander Doom et Dylan Borlée opposés à trois finalistes des Mondiaux sur 400m

Doom et Borlée, les deux Belges les plus rapides sur 400m cette saison et demi-finalistes aux Mondiaux, seront notamment opposés au Britannique Matthew Hudson-Smith et à l'Américain Quincy Hall, respectivement médaillés d'argent et de bronze à Budapest. Le Norvégien Havard Bentdal Ingvaldsen, 6e de la finale des Mondiaux, sera également de la partie.

Robin Vanderbemden, Julien Watrin et Florent Mabille auront aussi l'occasion de s'illustrer sur la piste du Heysel lors d'un 400m supplémentaire qui ne comptera pas pour la Ligue de Diamant.

Les organisateurs ont également confirmé la présence de l'Américain Erriyon Knighton, vice-champion du monde du 200m derrière son compatriote Noah Lyles. Le Britannique Zharnel Hughes, l'Américain Kenneth Bednarek, le Canadien Andre De Grasse, et le Libérien Joseph Fahnbulleh, tous les quatre finalistes du demi-tour de piste à Budapest, seront également présents à Bruxelles.