Mondiaux d'aviron - Quatre bateaux belges aux Mondiaux de Belgrade, dont trois viseront un ticket pour Paris

Tim Brys, 31 ans, tentera sa chance en skiff open. L'ancien poids léger, 5e des JO de Tokyo en deux de couple avec Niels Van Zandweghe, est monté de catégorie depuis plus d'un an. Huitième de l'Euro fin mai, le Gantois devra se hisser dans le top 9 des Mondiaux pour rejoindre Paris l'an prochain.

Pour le deux de couple d'Aaron Andries et Tristan Vandenbussche, un top 11 sera suffisant. Le Gantois de 20 ans et le Brugeois, de deux ans son aîné, ont été sacrés champion du monde et d'Europe chez les espoirs (U23) en 2022 et ont terminé 6e du dernier Euro.

La tâche sera plus dure pour le deux de couple poids légers de Tibo Vyvey, 22 ans, et Niels Van Zandweghe, 27 ans. Là, seuls les 7 premiers seront qualifiés. Le coach fédéral Axel Müller a changé ce dernier équipage en cours de saison. Marlon Colpaert avait débuté l'année aux côtés de Van Zandweghe, avec à la clé une 13e place à l'Euro. Jugeant le retour en forme de Vyvey satisfaisant après sa thrombose subie en 2022, Müller a décidé de le titulariser. Avec désormais un rôle de réserviste, Colpaert restera actif à Belgrade en participant au skiff poids légers, une discipline non-olympique.

Deux autres événements permettront encore de se qualifier par la suite pour Paris, mais avec beaucoup moins de places qualificatives, lors des régates qualificatives européennes, fin avril 2024 à Szeged en Hongrie, et lors des finales mondiales de qualification, en mai 2024 à Lucerne en Suisse