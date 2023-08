Mondiaux de roller - Une quatrième médaille pour Bart Swings en Italie, la 2e en or

Le Louvaniste, 32 ans, s'est en effet montré le plus fort dans la course par élimination sur 15 kilomètres devançant le Français Martin Ferrié, 2e et le Colombien Juan Mantilla, 3e.

"Je suis longuement resté en tête avec une avance d'un à deux mètres et j'ai pu la gérer tranquillement", a déclaré Bart Swings. "Je m'attendais à ce que quelqu'un me dépasse. Heureusement, cela ne s'est pas produit. Mais ce n'était pas une course facile, parce que c'était un parcours difficile".

En bronze sur la course aux points sur 10km et deuxième de la course par élimination sur 10km dans ces Mondiaux, Swings a tenu à remercier Jason Suttels (12e), qui a participé à l'épreuve du 15 km par élimination mercredi avec une douleur à la jambe.