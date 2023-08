Panne de contrôle aérien au Royaume-Uni: l'addition s'annonce salée

Selon cet ancien patron de British Airways et de sa maison mère IAG, les compagnies vont notamment devoir supporter des coûts liés aux frais d'assistance aux passagers et aux perturbations des horaires des équipages et des avions.

La panne du système de contrôle aérien britannique survenue lundi a forcé les agents aériens à rentrer manuellement les plans de vols, entraînant de très nombreux retards et annulations en chaîne.

La NATS, autorité britannique du contrôle aérien, admettait mardi auprès de l'AFP que plusieurs jours seraient nécessaires pour revenir à la normale et ramener tous les voyageurs chez eux.

Plus de 1.500 vols au départ ou à l'arrivée du Royaume-Uni, soit plus du quart du total, ont dû être annulés lundi, et encore 345 mardi, selon la compagnie spécialisée Cirium.

Des dizaines de milliers, voire jusqu'à plusieurs centaines de milliers de personnes pourraient avoir ainsi vu leur vol annulé lundi, lors de cette panne qualifiée par le ministre des Transports britannique Mark Harper de plus importante depuis près d'une décennie.