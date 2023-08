Six Belges touchés parmi la centaine de cas de salmonellose signalés en Europe

Selon les autorités sanitaires européennes, la salmonelle a touché au moins 97 personnes au Danemark et fait au moins un mort en Autriche depuis le mois de janvier. Des cas de salmonellose ont également été rapportés en Allemagne, en Autriche, en France, en Finlande, aux Pays-Bas, en Irlande, en Norvège, en Suède et en Slovénie.

Des entretiens avec des patients en Autriche et au Danemark ont indiqué que les infections à la salmonelle pourraient être liées à la consommation de viande de poulet. Les autorités autrichiennes ont évoqué, pour leur part, un lien possible entre les maladies dues aux salmonelles et des brochettes de poulet en provenance de Pologne.