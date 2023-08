Tour d'Espagne - Kaden Groves réussit la passe de deux avec une nouvelle victoire, Evenepoel reste en rouge

Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) a remporté le sprint de la 5e étape du Tour d'Espagne (WorldTour), courue mercredi entre Morella et Burriana sur 186,2 kilomètres. L'Australien a devancé l'Italien Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) et Dries Van Gestel (TotalEnergies) pour signer un nouveau succès après celui de la 4e étape. Remco Evenepoel est resté dans le peloton et conserve son maillot rouge.