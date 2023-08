Tour d'Espagne - Le directeur sportif Alpecin-Deceuninck: "Nous avons pu amener Kaden en bonne position"

"Cette victoire est encore un peu plus spectaculaire que celle de mardi", s'est réjoui le directeur sportif Frederik Willems. "Le parcours était très technique avec tous ces ronds-points en plein final. Les routes étaient également très glissantes et cela a entraîné une chute à trois kilomètres de l'arrivée. Nous avons perdu Tobias Bayer dont la roue avant a dérapé. Heureusement, nous avons pu amener Kaden en bonne position sur la ligne où il a brillamment parachevé le travail."

Dans le final, le calme a fait place à la frénésie et tout a éclaté. "À environ 35 kilomètres de l'arrivée, le peloton était compact, mais c'est alors que tout a commencé. Dans les derniers kilomètres, il y avait un paquet de ronds-points. Tout le monde voulait prendre les meilleures positions avec son sprinteur et cela a entraîné des problèmes, en partie à cause du stress lié à l'arrivée. Le vent n'a pas facilité les choses non plus. Kaden a remporté sa deuxième victoire. Son maillot vert? C'est automatique lorsqu'on gagne des étapes. Le système de points du Tour d'Espagne est aussi bizarre. A l'arrivée, il y avait 30 points pour le classement par points alors qu'on en distribue 20 lors d'un sprint intermédiaire. Je trouve cela étrange. Mais c'est ainsi.", s'est étonné Willems.