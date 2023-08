Tour d'Espagne - Touché au genou, Kobe Goossens abandonne avant le départ de la 5e étape

Goossens, 27 ans, était tombé mardi dans le final de la 4e étape. Fortement touché au genou, il a décidé de mettre un terme prématuré à sa Vuelta. "Je me suis réveillé comme je m'y attendais hier (mardi, ndlr.)", a confié Goossens dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par Intermarché-Circus-Wanty. "La blessure est trop profonde et les points de suture m'empêchent de continuer. Je suis triste de déjà rentrer à la maison. Cela me fait mal mentalement. Le cyclisme peut être cruel. Je vais rentrer à la maison pour récupérer et me concentrer sur d'autres courses. Je souhaite le meilleur à toute l'équipe."

Goossens effectuait son retour à la compétition sur le Tour d'Espagne après quatre mois d'absence en raison d'une infection qui l'avait privé du Tour de France. Il est le 3e coureur à abandonner sur la Vuelta après Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) et le Britannique Oscar Onley (DSM-Firmenich).

Il ne reste plus que 173 coureurs en course avant la 5e étape qui relie Morella à Burriana mercredi.